Nuovo CT Nazionale, Materazzi al miele per Gattuso: «Conosce bene l’ambiente e soprattutto ha fatto questa cosa». Le ultimissime notizie

Le ultime indiscrezioni di mercato e le analisi degli addetti ai lavori indicano che Gennaro Gattuso è attualmente in pole position per la panchina della Nazionale Italiana. Di seguito le parole di Materazzi sull’ex Milan e non solo rilasciate a Adnkronos.

«Senza metterli in ordine di capacità o preferenza ma per me Cannavaro, Gattuso e De Rossi sono perfetti per sostituire Spalletti: porterebbero finalmente una ventata nuova, poi conoscono bene l’ambiente ma soprattutto hanno fatto la storia»