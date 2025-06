Nuovo CT Nazionale Italiana, contatti confermati con l’ex allenatore del Milan: adesso è lui il favorito. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ci sarebbero stati contatti significativi tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista del Milan e allenatore, infatti, sarebbe ora il favorito per assumere la guida della Nazionale italiana.

Questa svolta arriva in un momento cruciale per la panchina azzurra, con la FIGC alla ricerca del successore di Luciano Spalletti. Dopo i “no” di Claudio Ranieri, che ha preferito mantenere il suo ruolo dirigenziale alla Roma, e di Stefano Pioli, ormai promesso sposo della Fiorentina, l’attenzione si è spostata su altri profili.

La Federazione, secondo Di Marzio, starebbe puntando su Gattuso per diverse ragioni. Innanzitutto, si cercherebbe un tecnico che non sia un “giochista”, ma che garantisca un calcio pragmatico, capace di incidere subito in un periodo con poco tempo a disposizione per lavorare. Inoltre, l’identità e l’attaccamento alla maglia azzurra di Gattuso, storico campione del mondo 2006, sarebbero visti come elementi chiave per riportare il “veleno” e l’orgoglio nello spogliatoio.

Gattuso, dal canto suo, si mostrerebbe entusiasta di questa possibilità e non direbbe “no” alla Nazionale. I ragionamenti federali si concentrano principalmente su di lui, sebbene non siano da escludere anche altri campioni del mondo del 2006 come Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. La situazione resta calda e si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni per la scelta definitiva del nuovo commissario tecnico.