Nuovo CT Italia, Ranieri scioglie le riserve: confronto coi Friedkin, ecco i termini del possibile accordo

Nuovo CT Italia, Claudio Ranieri ha ottenuto il via libera dei Friedkin per svolgere il doppio ruolo: si va verso la fumata bianca

L’aria di cambiamento soffia forte sul calcio italiano, e con l’addio di Luciano Spalletti alla panchina azzurra, il toto-allenatore è già partito. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, uno in particolare sembra accendere la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori: Claudio Ranieri. L’esperto tecnico, mai sedutosi sulla panchina del Milan e reduce da una carriera costellata di successi e di “missioni impossibili”, è ora al centro di una potenziale trattativa per guidare la Nazionale verso i prossimi impegni internazionali, in primis la qualificazione per il Mondiale in America.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione di questa mattina, la candidatura di Ranieri non è solo un’ipotesi suggestiva, ma una possibilità concreta che l’allenatore stesso sta valutando con la proverbiale tranquillità che lo ha sempre contraddistinto. L’estratto del quotidiano sportivo milanese sottolinea un aspetto fondamentale: il profondo legame che Ranieri nutre per la Roma, il club della sua città e del suo cuore. Questo sentimento, che lo ha spinto a tornare sulla panchina giallorossa in passato, è lo stesso che lo lega alla possibilità di allenare l’Italia.

Tuttavia, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, Ranieri non vuole “forzature”. La condizione imprescindibile per l’accettazione di un eventuale incarico in Nazionale è che la Federcalcio (FIGC) e la Roma definiscano la situazione in maniera amichevole e trasparente. Non devono esserci “zone d’ombra” o disagi per il club giallorosso e la sua tifoseria. A quasi settantaquattro anni, l’obiettivo primario di Ranieri è quello di mantenere intatta la sua immagine di “grande tecnico e grande uomo”, evitando qualsiasi polemica o attrito. È un uomo di principi, e la chiarezza nei rapporti è per lui un valore irrinunciabile.

Da Via Allegri, sede della FIGC, non sembrano esserci dubbi a riguardo. La Gazzetta dello Sport riferisce che tutto sarà fatto con la massima trasparenza e nel rispetto delle norme, garantendo a Ranieri le condizioni ideali per intraprendere questa nuova avventura. Un ruolo chiave in questa trattativa è stato e continua ad essere quello di Luca Bascherini, agente di Ranieri e mediatore già noto per l’operazione Inzaghi-Al Hilal. È lui che ha “tessuto la tela” e seguirà l’operazione fino alla sua conclusione.

Una volta che le “carte” saranno a posto, come si legge su La Gazzetta dello Sport, a Claudio Ranieri spetterà il compito arduo ma non impossibile di “provare la rimonta e di portare la Nazionale in America”. Un’impresa che richiederà tutta la sua esperienza, la sua calma e la sua capacità di motivare i giocatori. Ma, come ricorda il quotidiano, “per lui niente è impossibile”. Lo storico capolavoro con il Leicester, portato alla vittoria della Premier League contro ogni pronostico, ne è la prova lampante.

L’eventuale arrivo di Ranieri sulla panchina azzurra non sarebbe solo la nomina di un tecnico esperto, ma anche un segnale forte: la Nazionale si affiderebbe a un uomo di calcio a tutto tondo, capace di unire l’ambiente e di infondere fiducia. Un matrimonio che, sebbene condizionato da alcune premesse irrinunciabili, sembra destinato a diventare realtà, con l’Italia che potrebbe ritrovarsi guidata da un condottiero amato e rispettato in tutto il mondo.