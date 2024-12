Nuovo allenatore Milan, Evani a sorpresa: «Lui sarebbe perfetto per i rossoneri. Ecco cosa consiglio ad Ibrahimovic»

Nuovo allenatore Milan, Evani, leggenda rossonera, ha consigliato Roberto Mancini al club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, Evani ha parlato così della situazione in casa Milan:

PAROLE – «Come vedrei Mancini al Milan? Per Roberto parla il suo curriculum, ha allenato squadre importanti. Ha esperienza da vendere. Ci ho giocato insieme e aveva un certo tipo di carattere. Da allenatore è riuscito a smussarlo: riporterebbe quello spirito di gruppo che in questo momento vedo mancare al Milan. Ibrahimovic? Deve fare esperienza, non nasce dirigente. Ha avuto delle difficoltà. Ibra è intelligente, ha personalità, ma deve cambiare la mentalità: deve dimenticare di essere stato un grande giocatore e buttarsi su questo altro ruolo. Il Milan ha bisogno di dirigente di un certo livello».