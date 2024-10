Nuovo allenatore Milan, il top club scarta l’obiettivo rossonero: clamorosa indiscrezione

Nuovo allenatore Milan, il Manchester United ha scartato Max Allegri, accostato anche alla panchina rossonera. La ricostruzione

Il The Athletic ha svelato un clamoroso retroscena sulle riflessioni del Manchester United su Massimiliano Allegri, seguito anche dal Milan, dopo l’esonero di Erik Ten Hag.

GLI ALTRI CANDIDATI – «MUFC ha anche preso in considerazione Massimiliano Allegri, ma l’ex allenatore della Juventus, 57 anni, è stato visto come qualcuno molto meno propenso a costruire per il lungo termine nel modo in cui poteva farlo Amorim. Anche Edin Terzic, 41 anni, attualmente senza lavoro dopo essersi dimesso dopo aver guidato il Borussia Dortmund alla finale di Champions League della scorsa stagione, è stato menzionato nelle discussioni. Thomas Tuchel non è stato preso in considerazione in questa occasione, il che lo ha spinto ad accettare il lavoro in Inghilterra questo mese. Si è parlato anche di Xavi, il 44enne che ha lasciato il Barcellona in estate dopo tre stagioni al comando, ma non in modo serio, e i dirigenti dello United hanno continuato a tornare ad Amorim. Volevano che le cose fossero sistemate prima di fare un cambiamento, così non c’era la prospettiva di un altro sconveniente tour di candidati che emergeva in pubblico».