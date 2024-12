Nuovo allenatore Milan, Furlani depenna loro due! Sirene della Premier, cosa sta succedendo

Nuovo allenatore Milan, Allegri e Conceicao si allontanano dalla panchina rossonera: contatti con il West Ham

Stando a quanto riferito da The Guardian, dopo la separazione dalla Juve Massimiliano Allegri potrebbe ripartire dalla Premier League. Il suo è infatti uno dei profili valutati dal West Ham in caso di esonero di Lopetegui, sempre più in discussione.

Il favorito, ad oggi, sarebbe però Sergio Conceicao, attratto dalla possibilità di un’esperienza in Inghilterra. Entrambi i tecnici erano stati accostati al Milan come possibili sostituti di Fonseca.