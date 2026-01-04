Nuova Maglia Milan, la divisa sarà ispirata alla stagione 1998-99: ecco tutti i dettagli

Nuova Maglia Milan, prime indiscrezioni sulla divisa rossonera: un omaggio alla storica stagione 1998-1999

Sebbene la stagione 2025-2026 sia ancora nel vivo, il mondo del collezionismo e del tifo rossonero è già in fermento per il futuro. In rete, infatti, sono trapelate le prime indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la prima maglia del Milan per il prossimo anno. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Footy Headlines, la nuova divisa segnerà un ritorno alla tradizione più pura, puntando su un design che evoca grandi ricordi per il popolo milanista.

Il dettaglio principale riguarda la configurazione del kit: la nuova maglia «avrà le strisce larghe rosso e nere», abbandonando le sperimentazioni grafiche degli ultimi anni per tornare a un look più classico e d’impatto. Ma la vera chicca per i nostalgici è il riferimento temporale: il kit «sarà ispirato alla maglia indossata nella stagione 1998-1999», l’annata dell’incredibile Scudetto vinto sotto la guida di Alberto Zaccheroni.

Nuova Maglia Milan, un tuffo nel passato verso il futuro

L’operazione nostalgia sembra essere il tema portante della prossima collezione tecnica. Quel design iconico, caratterizzato da un equilibrio perfetto tra il rosso e il nero, è rimasto impresso nella memoria dei fan per l’impresa tricolore del centenario. Riproporre quello stile significa voler rafforzare il legame con la storia del club, unendo il fascino del passato alle moderne tecnologie dei materiali sportivi.

Anche se mancano ancora diversi mesi all’annuncio ufficiale, queste fughe di notizie solitamente si rivelano molto attendibili. I tifosi attendono ora di scoprire i dettagli su colletto e loghi, ma la direzione sembra tracciata: un Milan che guarda al futuro vestendo i panni di una delle sue imprese più leggendarie.