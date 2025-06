Darwin Nunez Milan, colpo assolutamente possibile! Un aspetto ingolosisce il Diavolo, contatti già partiti

Darwin Nunez Milan, l’attaccante scala le gerarchie in casa rossonera: l’abbordabile ingaggio rende l’affare molto allettante

Milan scatenato sul mercato! In questi giorni di fermento pre-calciomercato, la formazione rossonera è stata accostata a numerosi nomi importanti e interessanti, in un chiaro segnale delle ambizioni del club di Via Aldo Rossi. Ma è una notizia in particolare, riportata questa mattina dalla prestigiosa Gazzetta dello Sport, a infiammare la fantasia dei tifosi milanisti: a Casa Milan si starebbe studiando seriamente il clamoroso colpo Darwin Núñez dal Liverpool. Un’operazione che, seppur complessa, aprirebbe scenari affascinanti per il futuro dell’attacco rossonero.

L’arrivo di Darwin Núñez al Liverpool nell’estate del 2022 fu un vero e proprio investimento faraonico, con i Reds che sborsarono la bellezza di 85 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante uruguaiano. Tuttavia, le aspettative riposte in lui non sono state del tutto ripagate. Nelle sue 143 partite con la maglia del Liverpool, Núñez ha segnato appena 40 gol, un dato che contrasta nettamente con la sua ultima stagione al Benfica, dove aveva messo a segno ben 34 reti in sole 41 presenze. Questo mezzo fallimento, o quantomeno il mancato raggiungimento delle vette previste, potrebbe paradossalmente rendere l’uruguaiano un obiettivo concreto e appetibile per il Milan e, più in generale, per la nostra Serie A. Non a caso, anche il Napoli campione d’Italia starebbe sondando il terreno, segno di un interesse diffuso per un giocatore che, nonostante le difficoltà, conserva un potenziale enorme