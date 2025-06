Calciomercato Milan, Tare sogna il colpo dalla Premier League! Primi contatti, c’è un aspetto che ingolosisce il DS

Calciomercato Milan, Igli Tare sogna Darwin Nunez per l’attacco della prossima stagione: l’ingaggio del calciatore ingolosisce i rossoneri

La rivoluzione in attacco del calciomercato Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri sembra non conoscere sosta. Nonostante il consistente investimento di gennaio per assicurarsi le prestazioni di Santiago Gimenez, l’allenatore rossonero non si accontenta e punta ad affiancare al messicano un altro grande nome per il reparto offensivo. Gimenez, reduce da un’ottima stagione, sarà indubbiamente uno dei pilastri su cui costruire il Milan del futuro, ma la sete di gol di Allegri e della dirigenza è insaziabile.

Nelle ultime settimane, il mercato ha visto accostati al club di Via Aldo Rossi numerosi attaccanti di calibro internazionale, ma è l’indiscrezione lanciata stamattina dalla Gazzetta dello Sport a fare il giro del mondo calcistico. Secondo il quotidiano rosa, a Casa Milan si starebbe lavorando intensamente per un colpo a sensazione: quello di Darwin Nunez dal Liverpool. Un nome che, se concretizzato, cambierebbe radicalmente le gerarchie offensive non solo del Milan, ma dell’intera Serie A.

Darwin Nunez, arrivato al Liverpool nell’estate del 2022 per una cifra monstre di 85 milioni di euro, non ha saputo ripagare le enormi aspettative riposte su di lui. Le sue statistiche parlano chiaro: appena 40 gol in 143 partite con la maglia dei Reds, un dato ben lontano dalle strabilianti 34 reti in 41 presenze che lo avevano reso un fenomeno assoluto nella sua ultima stagione al Benfica. Questo parziale fallimento in Premier League, tuttavia, lungi dal precludere il suo futuro, potrebbe paradossalmente renderlo un obiettivo più concreto per i club italiani, Milan in primis. Non è un caso che anche il Napoli, fresco campione d’Italia, stia monitorando attentamente la situazione dell’attaccante uruguaiano.

Il cambio in panchina al Liverpool, con l’arrivo di Arne Slot al posto di Jürgen Klopp, rende la posizione di Nunez tutt’altro che inamovibile. L’uruguaiano non sembra rientrare tra i giocatori imprescindibili per il nuovo progetto tecnico e questo potrebbe spingere il club inglese a valutarne la cessione in questa sessione di calciomercato. La sua svalutazione, seppur significativa, non implica però che il suo trasferimento in Serie A avverrebbe a cifre stracciate. Il bilancio del Liverpool pesa ancora per 40-45 milioni di euro sul cartellino di Nunez, il che significa che i campioni d’Inghilterra non potranno permettersi sconti eccessivi.

Tuttavia, un fattore estremamente attrattivo per il Milan e per eventuali altre pretendenti italiane è rappresentato dallo stipendio del giocatore. I circa 4,7 milioni netti a stagione percepiti da Nunez sono considerati ampiamente abbordabili per le casse dei club di Serie A. Questa remunerazione più contenuta, unita alla grande voglia di riscatto che anima il calciatore, reduce da un periodo non brillantissimo, rende Darwin Nunez un profilo ancora più interessante per il Milan di Allegri, che cerca un attaccante capace di spaccare le partite e di garantire un elevato numero di gol. La Gazzetta dello Sport ci ha lanciato la bomba, ora sta al Milan tramutare questa suggestione di mercato in una brillante realtà.