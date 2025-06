Calciomercato Milan, spunta Darwin Nunez! Tare sonda il Liverpool, c’è anche lui in lista. La situazione

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione spunta anche Darwin Nunez: sondaggio di Igli Tare con il Liverpool

Il calciomercato estivo si avvicina e il calciomercato Milan, dopo una stagione altalenante, sembra intenzionato a muoversi con decisione per rinforzare la propria rosa, in particolare il reparto offensivo. L’obiettivo primario è chiaro: portare a Milanello un attaccante di primo livello, un vero e proprio centravanti capace di garantire un cospicuo bottino di gol e innalzare ulteriormente la qualità dell’attacco rossonero. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, e che stuzzicano la fantasia dei tifosi milanisti, c’è quello di Darwin Núñez, punta di diamante del Liverpool.

A confermare l’interesse del Milan per il centravanti uruguaiano è stato il giornalista Matteo Moretto, una fonte sempre molto attenta alle dinamiche del mercato. Secondo quanto riportato da Moretto, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità di un’operazione che, sin da subito, si preannuncia estremamente complessa sotto il profilo economico. Non è un mistero che il Liverpool, club proprietario del cartellino di Núñez, abbia investito una cifra considerevole per strapparlo al Benfica e non ha alcuna intenzione di svenderlo.

Darwin Núñez, classe 1999, è un attaccante moderno, dotato di grande fisicità, velocità e un notevole fiuto del gol. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo ideale per il gioco che il Milan intende proporre, fatto di ripartenze veloci e una presenza costante in area di rigore. La sua capacità di attaccare la profondità e di fare da riferimento per i compagni lo renderebbe un valore aggiunto di notevole spessore per la squadra di Fonseca (o chi per lui, qualora ci fossero ripensamenti futuri).

Tuttavia, come sottolineato da Moretto, l’ostacolo principale rimane il costo del cartellino e l’ingaggio del giocatore. Il Liverpool ha pagato circa 75 milioni di euro (più bonus) per Núñez e, nonostante una stagione altalenante, non intende minimamente rinunciare a uno dei suoi asset più importanti a prezzo di saldo. Si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro, una cifra che il Milan, pur con ambizioni importanti, difficilmente potrebbe sborsare in un’unica soluzione, senza prima effettuare cessioni significative.

Il Milan, pur consapevole delle difficoltà economiche, ha comunque inserito il nome di Darwin Núñez nella propria lista di obiettivi. Questo dimostra la chiara volontà della dirigenza rossonera di puntare su un profilo di altissimo livello per il reparto offensivo. L’idea potrebbe essere quella di esplorare formule innovative, come un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma anche in questo caso l’operazione richiederebbe un impegno finanziario notevole.

In attesa di sviluppi, i tifosi milanisti sognano un grande colpo per l’attacco. Darwin Núñez rappresenta un profilo che farebbe fare un salto di qualità importante alla squadra, ma il percorso per portarlo a Milanello è costellato di ostacoli. La capacità della dirigenza rossonera di trovare le giuste leve e la volontà del giocatore di sposare il progetto Milan saranno fattori determinanti per capire se questo sogno, per ora solo un sondaggio, possa trasformarsi in una realtà.