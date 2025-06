Calciomercato Milan, Tare spiazza tutti! Colpo super dalla Premier, è la principale alternativa a quel nome

Calciomercato Milan, Igli Tare ha effettuato un importante sondaggio per Darwin Nunez: è la prima alternativa a Vlahovic

Il calciomercato Milan estivo è alle porte e il Milan, come di consueto, si prepara a essere uno dei protagonisti. L’obiettivo primario della dirigenza rossonera è chiaro: rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di primo livello, in grado di garantire gol e leadership. In questo contesto, le ultime indiscrezioni rivelate da Matteo Moretto stanno scuotendo l’ambiente milanista e non solo, indicando un interesse concreto per Darwin Núñez, attualmente in forza al Liverpool.

Secondo quanto riportato da Moretto, esperto di mercato e fonte affidabile, il Milan avrebbe effettuato un “sondaggio” per l’attaccante uruguaiano. Si tratta di un’operazione che, seppur in una fase embrionale di mera esplorazione, evidenzia le ambizioni del club di Via Aldo Rossi. Núñez, approdato ad Anfield nell’estate del 2022 per una cifra considerevole, ha mostrato lampi del suo talento ma non ha ancora espresso appieno il suo potenziale in Premier League, pur collezionando numeri di tutto rispetto. La sua fisicità, la velocità e l’abilità nel finalizzare lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi top club europeo.

È indubbio che un’eventuale trattativa per Núñez si preannuncerebbe estremamente complessa e, soprattutto, costosa. Il Liverpool ha investito molto su di lui e difficilmente lo lascerebbe partire a cuor leggero, se non a fronte di un’offerta irrinunciabile. Il Milan, pur avendo dimostrato negli ultimi anni una gestione oculata e sostenibile delle proprie finanze, si troverebbe di fronte a un esborso economico significativo, che richiederebbe attente valutazioni da parte della proprietà. L’ingaggio del giocatore, inoltre, rientrerebbe tra i parametri da considerare attentamente per non sbilanciare la struttura salariale della squadra.

Tuttavia, l’interesse per Núñez non esclude altre piste, anzi. Come sottolinea ancora Matteo Moretto, il nome di Dušan Vlahović rimane il “primo nome” sul taccuino di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Questo dettaglio è significativo, poiché indica come il Milan stia valutando diverse opzioni di alto profilo, monitorando attentamente il mercato degli attaccanti. Vlahović, con la sua esperienza nel campionato italiano e la sua comprovata capacità realizzativa, rappresenterebbe un’alternativa di grande spessore, seppur anch’essa legata a dinamiche di mercato complesse, considerando il suo status di giocatore chiave per la Juventus.

La situazione in casa bianconera, con le incertezze legate al futuro della panchina e le possibili rivoluzioni tecniche, potrebbe influire sulla disponibilità di Vlahović. Non è un mistero che il Milan abbia da tempo un’ammirazione per l’attaccante serbo, e la possibilità di portarlo a San Siro potrebbe concretizzarsi qualora si creassero le giuste condizioni.

In definitiva, il Milan sta sondando il terreno per attaccanti di altissimo profilo, dimostrando la volontà di fare un passo importante per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Le parole di Matteo Moretto offrono uno spaccato interessante sulle strategie rossonere, che vedono in Darwin Núñez un obiettivo ambizioso e in Dušan Vlahović un’alternativa sempre valida e gradita. Il calciomercato è ancora lungo e le sorprese non mancheranno, ma una cosa è certa: il Milan vuole un attaccante di livello superiore, e si sta muovendo con decisione per trovarlo.