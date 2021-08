Nunez, il Benfica fa il prezzo: il Milan si toglie dalla corsa

Il Benfica ha fatto sapere la richiesta per Darwin Nunez, l’ultimo gioiellino di casa. I lusitani non intendono scendere sotto una certa cifra

Il Benfica ha fatto sapere la richiesta per Darwin Nunez, l’ultimo gioiellino di casa. I lusitani non intendono scendere sotto la cifra di 40 milioni di euro, forti anche di un contratto di lunga durata.

Il Milan, che al momento cerca un terzo attaccante e si è ritirato per Kaio Jorge, ha già comunicato di non essere più interessato. Rimane in gioco il Brighton che però chiederà il prestito con diritto di riscatto.