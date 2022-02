Novellino: «Per la corsa Scudetto il Milan se la giocherà fino alla fine»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Novellino ha parlato oggi della corsa Scudetto nella quale vede il Milan come seria pretendente alla vittoria finale

Intervenuto ai microfoni di TMW, Walter Novellino ha parlato della corsa Scudetto:

«Questo Milan se la gioca fino alla fine per lo scudetto. E’ una squadra che gioca bene, sa attaccare e difendere ottimamente, ha preso conoscenza dei suoi mezzi e credo sia una concorrente per vincere lo scudetto, con Inter e Napoli. Ma non tralascio la Juve che zitta zitta e con con Vlahovic potrebbe ancora dire la sua. L’Inter mi piace perché ha un’idea di gioco di profondità. Quando hai qualità è dura per le altre competere. Il Napoli anche sa mettere in condizioni i suoi uomini di andare uno contro uno e i partenopei in questo hanno le caratteristiche adatte».