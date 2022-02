Nosotti: «Rinnovo Ibra? È prezioso ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Nosotti è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la situazione legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

«Il Milan ha quasi sempre saputo far fronte alle proprie difficoltà e alle proprie assenze. Il problema è capire chi farà la prima punta il prossimo anno. Se tu vai a vedere i numeri, Ibra ha segnato otto gol e fatto due assist. Quando gioca è prezioso perché è un grande professionista ma rischia di poter essere sempre meno un giocatore attivo in campo per questi suoi infortuni. Anche in questo momento sta cercando di rientrare ma un’operazione al tendine d’Achille è una cosa seria. Anche se il campo è stato rizollato non è sempre facile giocare»