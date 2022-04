Nosotti: «Ibra o Giroud? Ecco su chi punto»

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato così del ballottagio tra Ibrahimovic e Giroud in vista del Bologna

«Grandi momenti, grandi uomini. Quando l’attaccante è in palla e tutto quello che tocca va in porta, come diceva Ancelotti, deve giocare. Ibra vive nell’iperuranio, se fa gol diventa il calciatore più vecchio a segnare dopo Piola. Ma ora come ora punto su Giroud. Pioli è molto bravo a lavorare con la gente e a capire i giocatori, ma comunque il Bologna avrà le sua motivazioni, motivato anche le parole di Sinisa Mihajlovic»