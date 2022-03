Nosotti: «Milan? Ha una duttilità e una capacità sempre più matura»

Marco Nosotti, prensente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan in chiave lotta scudetto. Le sue parole

Marco Nosotti, prensente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan in chiave lotta scudetto. Le sue parole:

«È un Milan che conferma una duttilità una capacità sempre più matura. Ottenuta volta per volta, faticosamente sì, ma di essere duttile di esser pronto di avere delle conoscenze per far fronte a quelle che sono le esigenze del momento. Si parla di 10 finali, ma si tratta ora di volta in volta di interpretare la gara giusta con gli uomoni con testa e gambe al massimo, il compito dell’allenatore è questo e credo che Pioli l’abbia fatto molto bene»