Nkunku Roma, l’operazione si complica: frena l’arrivo di Mateta?

Nkunku Roma, l’operazione si complica a causa delle diverse valutazioni tecniche e di bilancio tra i club, rallentando l’affare

Il panorama dei trasferimenti invernali si infittisce attorno alla figura di Christopher Nkunku, il duttile attaccante francese ex Chelsea che sta trovando poco spazio nelle rotazioni rossonere. Il talento transalpino, calciatore rapido e dotato di un dribbling nello stretto fulmineo, è finito al centro di un complesso intreccio di mercato che vede coinvolta anche la Capitale.

Il sovraffollamento nel reparto offensivo del Milan

La necessità per il club milanese di cedere nasce da un’operazione in entrata ormai definita. L’arrivo di Jean-Philippe Mateta, il possente centravanti francese in uscita dal Crystal Palace e noto per la sua stazza fisica dominante, impone una riduzione numerica della rosa.

Attualmente, l’organico a disposizione dello staff tecnico conta troppi profili offensivi per affrontare le restanti 16 partite stagionali. Oltre all’imminente innesto dell’ex Mainz, la presenza di Santiago Gimenez — il giovane bomber messicano specialista dei movimenti d’area — rende la permanenza del francese ex Blues una gestione complessa per gli equilibri dello spogliatoio.

Le difficoltà della pista giallorossa

Nonostante il profilo di un giocatore tecnico come il francese potesse sembrare ideale per i sistemi di gioco di Gian Piero Gasperini, l’allenatore che ha fatto della pressione alta e dell’intensità il suo marchio di fabbrica, la trattativa con la Roma ha subito una brusca frenata.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’interesse per l’esterno rossonero non si è trasformato in una trattativa concreta. La dirigenza capitolina sta infatti valutando altri profili per coprire la fascia sinistra, lasciando il calciatore in una sorta di limbo professionale.

Le prospettive per il futuro dell’attaccante

Con il mercato che entra nei giorni cruciali, il futuro del francese resta incerto. Se da una parte il club di Via Aldo Rossi spinge per una soluzione rapida così da liberare lo spazio salariale necessario a tesserare il gigante del club inglese, dall’altra le pretendenti faticano a trovare l’intesa economica.