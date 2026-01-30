Nkunku, la Roma pronta a insistere: domani la giornata decisiva? Cosa serve per chiudere

Nkunku, Massara è pronto a insistere per portare l’attaccante francese in giallorosso: domani possibile giornata decisiva

Il calciomercato invernale 2026 sta vivendo un finale al cardiopalma sull’asse Milano-Roma. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Roma ha deciso di insistere con forza per Christopher Nkunku, individuato come il rinforzo ideale per l’attacco di Gasperini in queste ultime ore di trattative.

Nkunku, la strategia della Roma: prestito e “Incastri”

Secondo l’esclusiva di Pedullà, i giallorossi hanno intavolato una trattativa lampo con il Milan, cercando di sfruttare il sovraffollamento nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri:

La Formula: La Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto , una soluzione che permetterebbe al club dei Friedkin di testare il giocatore prima di un investimento definitivo in estate.

La Roma spinge per un , una soluzione che permetterebbe al club dei Friedkin di testare il giocatore prima di un investimento definitivo in estate. Il “Sì” di Mateta è la chiave: L’uscita di Nkunku è strettamente legata all’arrivo immediato di Jean-Philippe Mateta a Milanello. Se il Milan chiude per il gigante del Crystal Palace (agente già in sede), darà il via libera alla partenza del francese verso la Capitale.

L’uscita di Nkunku è strettamente legata all’arrivo immediato di a Milanello. Se il Milan chiude per il gigante del Crystal Palace (agente già in sede), darà il via libera alla partenza del francese verso la Capitale. Concorrenza internazionale: Pedullà sottolinea che la Roma deve guardarsi dal Fenerbahçe (che monitora Nkunku come alternativa a Lookman) e dall’Atletico Madrid, ma i giallorossi sembrano essere in pole position grazie ai contatti continui delle ultime ore.

Il bivio di Nkunku

Nonostante l’insistenza della Roma, resta un nodo da sciogliere: la volontà del calciatore. Sebbene sia considerato “fuori dai programmi” di Allegri (rischierebbe di diventare la quinta punta con Mateta), Nkunku non ha ancora dato un’apertura definitiva al trasferimento. Le prossime ore saranno decisive per capire se il richiamo di un ruolo da protagonista all’Olimpico convincerà l’ex Chelsea a lasciare Milano.