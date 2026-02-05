Connect with us

News

Nkunku Milan, tra voci di mercato e titolarità limitata: il francese dimostra la sua crescita nel 2026

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

3 secondi ago

on

By

Nkunku

Nkunku Milan: un mese turbolento, ma la sua crescita continua a farsi notare: pronto a diventare un punto fermo di Allegri?

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha attraversato settimane di difficoltà, ma sta finalmente iniziando a trovare la sua forma migliore. Nonostante le voci di mercato che lo hanno messo al centro di speculazioni, il francese è riuscito a emergere, mettendo a segno tre gol in campionato nel 2026, superando i numeri delle sue due stagioni al Chelsea. Dopo aver rotto il ghiaccio con una doppietta contro il Verona, Nkunku ha anche risposto positivamente alle critiche, riuscendo a integrarsi nel Milan con prestazioni più convincenti.

Le difficoltà iniziali, la contestazione del mercato e la rinascita

Il periodo prima della trasferta a Bologna non è stato facile per il francese, alle prese con l’incertezza sul suo futuro. Le voci su un possibile trasferimento, prima verso il Fenerbahçe e poi per fare spazio all’arrivo di Mateta, avevano alimentato dubbi sul suo ruolo nel Milan. Nonostante ciò, il suo impegno sul campo è cresciuto, portandolo ad essere finalmente un punto fermo nella squadra.

Un attaccante che rinasce dopo gli infortuni, ora è il momento di continuare a brillare

Nel 2026, Nkunku ha già superato i numeri delle sue due stagioni al Chelsea e ha mostrato segni di progressiva maturazione. Sebbene non abbia ancora raggiunto gli straordinari livelli di gioco visti durante il suo periodo al Lipsia, il francese sta crescendo partita dopo partita, diventando fondamentale per le ambizioni del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sua rinascita è evidente, e i tifosi rossoneri iniziano a vedere finalmente i frutti di un periodo travagliato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan14 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: riposo ulteriore verso il Pisa, Jimenez riscattato dal Bournemouth

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×