Nkunku Milan, tra voci di mercato e titolarità limitata: il francese dimostra la sua crescita nel 2026

Nkunku Milan: un mese turbolento, ma la sua crescita continua a farsi notare: pronto a diventare un punto fermo di Allegri?

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha attraversato settimane di difficoltà, ma sta finalmente iniziando a trovare la sua forma migliore. Nonostante le voci di mercato che lo hanno messo al centro di speculazioni, il francese è riuscito a emergere, mettendo a segno tre gol in campionato nel 2026, superando i numeri delle sue due stagioni al Chelsea. Dopo aver rotto il ghiaccio con una doppietta contro il Verona, Nkunku ha anche risposto positivamente alle critiche, riuscendo a integrarsi nel Milan con prestazioni più convincenti.

Le difficoltà iniziali, la contestazione del mercato e la rinascita

Il periodo prima della trasferta a Bologna non è stato facile per il francese, alle prese con l’incertezza sul suo futuro. Le voci su un possibile trasferimento, prima verso il Fenerbahçe e poi per fare spazio all’arrivo di Mateta, avevano alimentato dubbi sul suo ruolo nel Milan. Nonostante ciò, il suo impegno sul campo è cresciuto, portandolo ad essere finalmente un punto fermo nella squadra.

Un attaccante che rinasce dopo gli infortuni, ora è il momento di continuare a brillare

Nel 2026, Nkunku ha già superato i numeri delle sue due stagioni al Chelsea e ha mostrato segni di progressiva maturazione. Sebbene non abbia ancora raggiunto gli straordinari livelli di gioco visti durante il suo periodo al Lipsia, il francese sta crescendo partita dopo partita, diventando fondamentale per le ambizioni del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sua rinascita è evidente, e i tifosi rossoneri iniziano a vedere finalmente i frutti di un periodo travagliato.