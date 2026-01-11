HANNO DETTO
Nkunku: «Mi sento contrariato. Allegri una brava persona mi dà sempre un consiglio»
Nkunku, uomo che ha trovato la rete del pareggio al 90′, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Fiorentina Milan
Al termine di Fiorentina-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Christopher Nkunku. Queste le dichiarazioni dell’uomo che ha consentito ai rossoneri di agguantare il pareggio:
PENSIERO SULLA PARTITA – «Mi sento contrariato volevamo i tre punti, con 7 minuti di recupero poi dobbiamo imparare a gestire meglio la partita come ha detto il mister».
OBIETTIVO DEL MILAN – «Abbiamo un ottimo allenatore e un ottimo management per vincere tutte le partite, chiaro che al Milan l’obiettivo è vincerle il più possibile».
RAPPORTO CON ALLEGRI – «Lavorare col sorriso, questo è il consiglio che dice Allegri, che prima di essere un bravo allenatore è una brava persona».