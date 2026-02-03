Connect with us

Nkunku a Dazn: «Non ho mai pensato di andarmene. Sono felice e voglio stare al Milan»

Nkunku, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Bologna e Milan

Christopher Nkunku, alla conclusione del match tra Bologna e Milan, sfida valevole per 23esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione: «Volevamo vincere, abbiamo fatto tre gol e non ne abbiamo subiti. Non ho mai pensato di andarmene, sono felice di essere qui e giocare con questa maglia. Siamo tutti felici. Potevo fare due gol, potevo fare meglio in quell’occasione».

