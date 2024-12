Njie Milan, l’esterno del Torino è la nuova idea di mercato per l’attacco. I dettagli

Njie Milan, l’esterno del Torino è la nuova idea di mercato per l’attacco. C’è la concorrenza di altre due squadre. I dettagli

Il mercato Milan sta seguendo Njie del Torino come possibile rinforzo per l’attacco. A riferirlo è Tuttosport spiegando che per il giovane esterno granata (19 anni), comunque, la concorrenza non manca.

Oltre al Milan, infatti, pure l’Atalanta in Serie A e il Rennes in Ligue 1 sarebbero interessati a Njie che finora ha siglato 1 gol in 10 partite in campionato.