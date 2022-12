Nicola: «Dobbiamo farci trovare al meglio possibile alla ripresa del campionato». Le parole del tecnico della Salernitana

Davide Nicola ha parlato in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio con il match contro il Milan. Ecco le parole del tecnico della Salernitana:

«Abbiamo lavorato molto bene qui in Turchia, è stato un ritiro molto qualitativo dal punto di vista lavorativo e i ragazzi hanno dimostrato grande dedizione. Abbiamo affrontato due squadre competitive sperimentando molto. Oggi ho visto dei passi in avanti dal punto di vista del gioco nel primo tempo, siamo andati in vantaggio e abbiamo creato i presupposti per renderci pericolosi. Ovviamente in questo momento qualcuno è più avanti nella condizione, dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare al meglio possibile alla ripresa del campionato»