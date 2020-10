Niang cambia di nuovo squadra: visite mediche effettuate

M’baye Niang è pronto ad un nuovo trasferimento: l’attaccante francese ha sostenuto le visite mediche con il Saint-Etienne

Altro cambio di casacca per l’ex Milan M’Baye Niang. L’attaccante francese sta ultimando le pratiche per trasferirsi in prestito dal Rennes al Saint-Etienne, con cui ha già effettuato le visite mediche.

Niente ritorno in Italia per l’ex Genoa e Torino che proseguirà la propria carriera in Francia passando a titolo temporaneo nel Saint-Etienne che nella passata stagione ha chiuso al 17esimo posto in classifica.