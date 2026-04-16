Nesta: «Il Milan mi ha portato dove potevo solo sognare di arrivare. Berlusconi ti dava tutto quello di cui avevi bisogno»

Nesta intervistato sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio ha raccontato alcuni aneddoti sul suo vecchio Milan

Alessandro Nesta, ex calciatore di Lazio e Milan, tra i migliori difensori della storia del calcio, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Vari argomenti trattati in ottica rossonera, questi i passaggi più significativi:

SE FOSSE RIMASTA PER SEMPRE QUELLA LAZIO AVRESTI GIOCATO LI’ TUTTA LA CARRIERA? – «Quello che mi ha dato il Milan la Lazio non avrebbe mai potuto darmelo. Io ho detto che se avessi potuto avrei giocato alla Lazio fino alla fine, ma il Milan mi ha portato in un posto che potevo solo sognare e lo devo ringraziare per tutta la vita».

BERLUSCONI ERA AVANTI – «Era avanti anche a quello che è oggi. Arrivavi a Milano e ti pagavano casa, arrivava l’architetto e ti faceva scegliere i moduli. Berlusconi ti dava tutto quello di cui avevi bisogno non dovevi pensare a nient’altro che a vincere. Ma era così anche con i giardinieri, i cuochi ecc…».

Difesa a 3 o a 4? Si schiera un super difensore come Nesta

DIFESA A 3 O A 4? – «Difesa a 4 perché i difensori forti si riconoscono quando giocano a 4 non a 5».

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