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Nazionali Milan, oggi in campo in due! Sarà Pulisic contro Saelemaekers in Usa Belgio
Nazionali Milan, oggi derby rossonero in campo ad Atlanta! In Usa Belgio sarà Pulisic contro Saelemaekers. Come arrivano al match
Dopo i cinque rossoneri scesi in campo nella giornata di ieri, prosegue il programma delle nazionali, tra qualificazioni e amichevoli in preparazione ai prossimi impegni internazionali. Tra le sfide in calendario oggi spicca quella tra Stati Uniti e Belgio, in programma ad Atlanta alle 15:30 locali (le 20:30 italiane).
Una gara che assume anche una sfumatura rossonera, vista la probabile presenza dal primo minuto di Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, e di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga, anch’egli in forza ai rossoneri.
Pulisic guida gli USA
Il CT Mauricio Pochettino si affida al talento e all’esperienza di Pulisic, uno dei punti di riferimento della nazionale americana. L’ex Chelsea agirà alle spalle della punta, con il compito di creare superiorità e guidare la fase offensiva degli Stati Uniti.
Saelemaekers nel tridente del Belgio
Sul fronte opposto, il CT Rudi Garcia punta su Saelemaekers, schierato nel tridente offensivo accanto a giocatori di qualità come Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere e Jérémy Doku. Per il belga si tratta di un’occasione importante per ritagliarsi spazio e confermare il proprio valore anche in ambito internazionale.
Le probabili formazioni
USA (3-4-2-1): Freese; Richards, McKenzie, Trusty; Weah, Tessmann, McKennie, A. Robinson; Pulisic, Aaronson; Balogun.
CT: Mauricio Pochettino.
BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Raskin; Saelemaekers, De Ketelaere, Doku.
CT: Rudi Garcia.
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