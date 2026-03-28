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Nazionali Milan, oggi in campo in due! Sarà Pulisic contro Saelemaekers in Usa Belgio

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

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Pulisic Saelemaekers

Nazionali Milan, oggi derby rossonero in campo ad Atlanta! In Usa Belgio sarà Pulisic contro Saelemaekers. Come arrivano al match

Dopo i cinque rossoneri scesi in campo nella giornata di ieri, prosegue il programma delle nazionali, tra qualificazioni e amichevoli in preparazione ai prossimi impegni internazionali. Tra le sfide in calendario oggi spicca quella tra Stati Uniti e Belgio, in programma ad Atlanta alle 15:30 locali (le 20:30 italiane).

Una gara che assume anche una sfumatura rossonera, vista la probabile presenza dal primo minuto di Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, e di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga, anch’egli in forza ai rossoneri.

Pulisic guida gli USA

Il CT Mauricio Pochettino si affida al talento e all’esperienza di Pulisic, uno dei punti di riferimento della nazionale americana. L’ex Chelsea agirà alle spalle della punta, con il compito di creare superiorità e guidare la fase offensiva degli Stati Uniti.

Saelemaekers nel tridente del Belgio

Sul fronte opposto, il CT Rudi Garcia punta su Saelemaekers, schierato nel tridente offensivo accanto a giocatori di qualità come Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere e Jérémy Doku. Per il belga si tratta di un’occasione importante per ritagliarsi spazio e confermare il proprio valore anche in ambito internazionale.

Le probabili formazioni

USA (3-4-2-1): Freese; Richards, McKenzie, Trusty; Weah, Tessmann, McKennie, A. Robinson; Pulisic, Aaronson; Balogun.
CT: Mauricio Pochettino.

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Raskin; Saelemaekers, De Ketelaere, Doku.
CT: Rudi Garcia.

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