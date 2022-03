Nazionali Milan, i rossoneri in campo domani: Ibra a caccia dei mondiali, ci sono Florenzi e Tonali in azzurro

Tanti giocatori del Milan in campo domani con le rispettive nazionali. La maggior parte impegnata nei play-off di qualificazione ai Mondiali come gli azzurri Florenzi e Tonali, che sfidano la Macedonia, ma anche Rafael Leao, possibile avversario dell’Italia con il suo Portogallo in finale.

Ibrahimovic impegnato con la Svezia contro la Repubblica Ceca, mentre nell’Under 21 c’è la Francia di Kalulu in campo contro le Isole Far Oer.