Nazionali Milan: Ismael Bennacer parte titolare nel match dell’Algeria contro il Camerun che vale la qualificazione ai Mondiali

Prosegue la sosta per le nazionali del Milan. Tra poco in campo Ismael Bennacer con la sua Algeria nel match contro il Camerun valido per gli spareggi di qualificazione ai prossimi mondiali. Il rossonero parte titolare.