Nazionale femminile, domani le qualificazioni al Mondiale 2023. Azzurre in prima fascia

Nazionale femminile, domani le qualificazioni al Mondiale 2023. Le azzurre sono in prima fascia. Venerdì, alle 13.30, si terranno i sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Le partite di qualificazione inizieranno nel settembre 2021 e termineranno esattamente un anno dopo. Gli spareggi sono in programma nell’ottobre 2022. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi: le seconde nove classificate si affronteranno nei play off. La nazionale femminile azzurra è in prima fascia.