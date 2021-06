Nasce la nuova Inter, contro chi potrebbe essere il prossimo Derby Milan

Il nuovo tecnico dell’Inter ha fatto le sue richieste: almeno tre giocatori come rinforzi. Ecco i nomi scelti da Inzaghi

Simone Inzaghi inizia a costruire la nuova Inter, il tecnico ha fatto le sue richieste chiedendo almeno 3 giocatori di rinforzo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il primo nome chiesto da Inzaghi per la sua nuova Inter è un attaccante come vice-Lukaku: il desiderio è portare il suo fedelissimo alla Lazio Felipe Caicedo. Per quanto riguarda le fasce, considerando la probabile partenza di Hakimi, le richieste sono due: Emerson Royal sulla destra ed Emerson Palmieri sulla sinistra, ruolo in cui dovrebbe esserci anche Federico Dimarco.