Napoli, tra i pali Meret. Bakayoko in campo e Gattuso più tranquillo

Napoli, febbre superata per Bakayoko ma per Gattuso ancora tanti indisponibili tra infortuni e Covid, andiamo a vedere le sue idee anti Milan, chiare e precise come del resto per tutta la settimana, malgrado la necessità di contare gli assenti, uno dopo l’altro.

BAKAYOKO RECUPERATO- Bakayoko, febbre superata ma per Gattuso ancora tanti indisponibili tra infortuni e Covid, intanto il francese sarà pronto ed arruolabile. Lo conferma questa mattina Gazzetta, la quale individua tra gli assenti di Gattuso Hysai, Llorente, Milik, Osimhen e Rahmani.

SITUAZIONE OSPINA- Il portiere non recupera e sarà sostituito da Meret, era in previsione dati i tanti problemi riscontrati dal problema negli ultimi giorni, il lavoro a parte di venerdì aveva dato qualche speranza. Ad ogni modo andrà in panchina.

OCCASIONE DA NON PERDERE- 4-2-3-1 per Gattuso: Meret; Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Bakayoko, Fabian Ruiz; Insigne, Elmas, Politano; Mertens