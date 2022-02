ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Napoli, riecco Ounas: tutto l’allenamento in gruppo per l’attaccante algerino. Le ultime da Castel Volturno

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo Sadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partita a tema. Successivamente esercitazione tattica e partitina a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Ounas ha fatto l’intera seduta in gruppo.