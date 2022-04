Napoli, ora Spalletti rischia: De Laurentiis pensa a Gasperini

La panchina di Luciano Spalletti traballa. Il presidente del Napoli De Laurentiis starebbe infatti pensando a Gasperini

L’idillio della prima parte di stagione è finito. Ora Luciano Spalletti è finito sulla graticola, con la sconfitta di Empoli che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora c’è tensione in ambiente azzurro e l’allenatore toscano potrebbe anche perdere la panchina a fine stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente del Napoli De Laurentiis starebbe pensando a Gian Piero Gasperini.

Il patron azzurro è sempre stato un ammiratore dell’allenatore dell’Atalanta e per due volte in passato, nel 2012 e nel 2019, il tecnico è stato a un passo dal trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Nemmeno il raggiungimento della Champions League, se le cose non dovessero cambiare in tempi brevi, potrebbe salvare Spalletti e così ecco tornare in auge Gasperini che pure con la Dea non ha ancora rinnovato e la mancata qualificazione in Europa League potrebbe stravolgere le carte. Occorrerà quindi aspettare il mese di maggio per capire se la strada Napoli-Gasperini sia percorribile.