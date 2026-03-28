Napoli Milan, trasferta vietata ai tifosi residenti in Lombardia: il Maradona si chiude per il big match del 6 aprile

Napoli Milan, la sfida d’alta classifica tra la seconda e la terza forza del campionato perde il calore del pubblico ospite a causa delle restrizioni

La tensione per il big match tra Napoli e Milan sale non solo per questioni di classifica, ma anche per ragioni di ordine pubblico. In vista della sfida in programma il prossimo 6 aprile allo stadio “Diego Armando Maradona”, le autorità competenti hanno deciso di intervenire con misure drastiche. Mentre i ragazzi di Massimiliano Allegri preparano la trasferta per difendere il secondo posto e tenere a distanza i campioni d’Italia in carica, i sostenitori rossoneri residenti al Nord ricevono una doccia fredda che condizionerà l’atmosfera dell’intero evento.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto specifiche misure di sicurezza. Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare l’incolumità pubblica in una partita considerata ad alto rischio. Nonostante l’importanza della gara per le ambizioni del Diavolo, il settore ospiti non potrà contare sulla spinta della tifoseria organizzata proveniente dalla base milanese, un fattore che spesso ha inciso nelle sfide contro il gruppo guidato da Antonio Conte.

La situazione in classifica e il peso della sosta

Attualmente, il campionato vive una fase di stallo dovuta agli impegni delle nazionali, ma la graduatoria parla chiaro. L’Inter occupa saldamente la prima posizione, guardando tutti dall’alto e mantenendo un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici. Subito dietro troviamo il Milan, attualmente secondo con un margine ridottissimo proprio sul Napoli, che occupa il terzo gradino del podio. La sfida del 6 aprile rappresenta quindi un vero e proprio scontro diretto per la piazza d’onore, con la possibilità per i padroni di casa di scavalcare i rossoneri o, viceversa, per Allegri di blindare la posizione alle spalle dell’Inter.

Il dettaglio delle restrizioni

Le disposizioni ufficiali sono estremamente rigide e mirano a isolare il flusso di tifosi provenienti dalla regione d’origine del club milanese. Il provvedimento prevede infatti il divieto assoluto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia, indipendentemente dal settore dello stadio scelto. Per quanto riguarda invece il settore ospiti, l’accesso sarà consentito esclusivamente a coloro che risultano in possesso della tessera “Cuore RossoNero” e che, contemporaneamente, dimostrino di non essere residenti in territorio lombardo. Una decisione che di fatto silenzia gran parte del tifo organizzato in una delle notti più importanti della stagione.