Napoli Milan, a 10 giorni dalla gara di Pasquetta: lo Stadio Maradona è già tutto esaurito

Napoli Milan con un clima teso, un’atmosfera che si preannuncia calda. Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito

Il calendario al rientro dalla sosta mette di fronte una sfida che profuma di storia e ambizioni altissime: lunedì 6 aprile, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà il teatro del big match tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri. Tutto confermato per il clima che ci sarà in terrà partenopea!

Uno scontro diretto ai vertici della classifica

La partita non è una semplice sfida di cartello, ma un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice. Attualmente, le due compagini occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione della graduatoria. Con lo scudetto nel mirino e la qualificazione in Champions League da blindare, i tre punti in palio pesano come macigni.

Il duello in panchina tra Conte e Allegri aggiunge ulteriore pepe alla contesa: due filosofie vincenti a confronto, fatte di solidità difensiva e ripartenze letali, che promettono una battaglia tattica senza esclusione di colpi.

Sold out al Maradona: oltre 50.000 spettatori attesi

L’entusiasmo all’ombra del Vesuvio è alle stelle. Per la sfida di lunedì sera è atteso il tutto esaurito, con una cornice di pubblico che supererà i 50.000 spettatori. Il clima si preannuncia infuocato per i rossoneri di Allegri, che dovranno gestire la pressione di uno stadio interamente schierato a supporto degli azzurri.

L’atmosfera del “Maradona” è nota per essere il dodicesimo uomo in campo, e per il Milan rappresenterà un test di maturità fondamentale dopo la sosta. Uscire indenni da Napoli significherebbe dare un segnale di forza incredibile a tutto il campionato.