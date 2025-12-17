Napoli Milan, assenza importante per Conte in vista della Supercoppa: le ultime sugli azzurri

Napoli Milan, Conte deve fare i conti con un’altra assenza in vista della Supercoppa. Ecco le ultime sugli azzurri

Il Napoli è sbarcato a Riad per la Supercoppa Italiana, ma la vigilia della sfida contro il Milan si apre con una nota stonata. Durante la rifinitura mattutina — aperta ai media per i primi quindici minuti — Mathias Olivera non è sceso in campo con i compagni. Il difensore uruguaiano è stato fermato da un affaticamento muscolare al polpaccio, un contrattempo che si aggiunge alla lunga lista di infortuni che sta condizionando la stagione azzurra. Resta in forte dubbio la sua presenza, anche solo per la panchina, per il match di domani.

Nonostante il forfait di Olivera, i piani tattici di Antonio Conte sembrano già delineati nel suo ormai collaudato 3-4-2-1. A prescindere dalle condizioni dell’ex Getafe, il tecnico salentino aveva già previsto gerarchie diverse per la fascia sinistra, cercando di sfruttare al meglio la profondità della rosa in un momento così denso di impegni ufficiali.

Napoli Milan, Spinazzola o Gutierrez: il dubbio sulla sinistra

Il favorito per una maglia da titolare contro i rossoneri è Leonardo Spinazzola. L’ex esterno della Roma, già schierato dal primo minuto nell’ultimo turno contro l’Udinese, appare in vantaggio grazie alla sua esperienza in campo internazionale. Tuttavia, Conte ha ritrovato un’arma preziosa: Miguel Gutierrez. Lo spagnolo, rientrato nel finale della sfida del Bluenergy Stadium dopo un lungo stop, è tornato pienamente a disposizione e insidia la titolarità di Spinazzola, offrendo una variante più offensiva sulla corsia mancina.