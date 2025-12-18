Napoli Milan, Braglia ne è certo: «Molti giocatori avrebbero fatto a meno di questa Supercoppa. Ecco perché»

Napoli Milan, Braglia parla così della sfida di Supercoppa tra azzurri e rossoneri. Poi, su Fullkrug dice questo: le sue parole

La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan è animata non solo dal campo, ma anche dalle voci di mercato che accostano Niclas Fullkrug ai rossoneri. Intervenuto ai microfoni di TMW, Simone Braglia ha espresso forti dubbi sull’eventuale arrivo del centravanti tedesco a Milanello. Secondo l’ex calciatore, le caratteristiche del bomber del West Ham non si sposerebbero affatto con la filosofia tattica di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che predilige attaccanti capaci di dialogare con la squadra e di partecipare attivamente alla manovra speculativa, potrebbe trovare in Fullkrug un elemento troppo statico per il suo scacchiere.

Oltre al mercato, Braglia ha sollevato una riflessione critica sull’opportunità di disputare la Supercoppa in Arabia Saudita. A suo avviso, molti protagonisti della rosa rossonera avrebbero preferito evitare una trasferta così logorante in un momento cruciale della stagione. La gestione delle energie sarà dunque la vera sfida per Allegri, chiamato a mantenere alta la concentrazione dei suoi uomini nonostante la stanchezza mentale e fisica derivante dai lunghi viaggi e dagli impegni ravvicinati, con l’obiettivo di confermare il Milan come la forza dominante del calcio italiano.

Napoli Milan, Le insidie del torneo e la concorrenza

Braglia ha poi allargato lo sguardo alle avversarie, individuando nel Bologna di Italiano la possibile mina vagante della competizione. In un torneo che vede il Milan di Allegri contrapposto ad altre big come Napoli e Inter, il rischio è che la pressione del dover vincere a tutti i costi possa giocare brutti scherzi. Il Milan dovrà essere bravo a far valere il proprio superiore tasso tecnico e l’esperienza del proprio allenatore in questo tipo di competizioni, evitando cali di tensione che potrebbero favorire squadre meno blasonate ma estremamente organizzate.