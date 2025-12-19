 Napoli Milan, c'era anche Adli a seguire il match
Napoli Milan, anche un ex rossonero tra gli spalti a seguire la squadra di Allegri: in Arabia c’era Adli

Napoli Milan, ad assistere al match della squadra di Allegri c’era anche un ex giocatore rossonero: ecco il post social di Adli

L’ex centrocampista del Milan, oggi all’Al Shabab, non è voluto mancare alla semifinale di Supercoppa tra i suoi ex compagni e il Napoli. Dagli spalti dell’Al-Awwal Stadium, Adli ha fatto il tifo per il “Diavolo”, testimoniando poi sui social il forte legame con lo spogliatoio.

Napoli Milan, il post social di Adli

In una storia Instagram, Adli ha mostrato i regali ricevuti a fine gara: le divise di Maignan e Leao, ma anche quella del fuoriclasse Luka Modric. Un gesto che conferma quanto il “Pittore” sia rimasto nel cuore dei rossoneri nonostante il trasferimento in Arabia Saudita.

