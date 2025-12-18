Napoli Milan, Saelemaekers lo stakanovista: Allegri non ci rinuncia mai. I numeri stagionali del “fedelissimo” rossonero

Napoli Milan, aumentano i numeri stagionali di Saelemaekers: lo stakanovista rossonero a cui Allegri non rinuncia mai

Alexis Saelemaekers non è più solo un “jolly”, ma il vero e proprio stakanovista del nuovo corso firmato Massimiliano Allegri. Pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031 — un segnale di fiducia straordinario che lega il belga ai colori rossoneri praticamente a vita — il numero 56 ha timbrato l’ennesimo cartellino da titolare nella sfida cruciale di Supercoppa contro il Napoli. Con il gettone odierno, Saelemaekers tocca quota 19 presenze stagionali, tutte rigorosamente dal primo minuto: un dato che certifica come Allegri lo consideri l’equilibratore tattico imprescindibile per il suo Milan.

Il nuovo accordo, che prevede un adeguamento dell’ingaggio fino a circa 3 milioni di euro più bonus, premia la crescita esponenziale di un giocatore capace di ricoprire con la stessa abnegazione il ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 o quello di terzino puro. Allegri ne apprezza la disciplina difensiva e la capacità di sacrificio, doti che lo hanno reso il “fedelissimo” per eccellenza: 15 presenze in Serie A, 3 in Coppa Italia e ora la semifinale di Supercoppa, sempre nel cuore dell’azione e mai a partita in corso.

Napoli Milan, Da esubero a intoccabile: la metamorfosi tattica

Il percorso di Saelemaekers nell’ultimo anno è stato una lezione di resilienza. Dopo il prestito alla Roma, il belga è tornato a Milanello trovando in Allegri il suo più grande estimatore. Mentre altri profili offensivi faticano a trovare continuità, Alexis ha scalato le gerarchie grazie al suo pragmatismo, diventando l’uomo d’ordine sulla fascia destra. Il rinnovo a lungo termine non è solo un premio alla carriera, ma la conferma che il Milan del futuro poggia su basi di solidità e appartenenza, valori che il tecnico toscano mette sempre al primo posto nelle sue scelte di formazione.