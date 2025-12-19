Napoli Milan, Sabatini commenta così la prestazione dei rossoneri. Su Maignan e De Winter dice questo…

Napoli Milan, Sabatini parla così della sconfitta dei rossoneri in Supercoppa. Le sue parole su Maignan e De Winter

Il Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana superando il Milan per 2-0 grazie alle firme di Neres e Hojlund. La squadra di Conte attende ora la vincente di Bologna-Inter per l’atto conclusivo di lunedì a Riad, confermando una netta superiorità fisica e tecnica mostrata durante i novanta minuti.

Napoli Milan, Sabatini e le sue parole su Maignan e De Winter

Negli studi di Sport Mediaset, Sandro Sabatini ha esaltato la prestazione di Rasmus Højlund, definendolo un acquisto straordinario per il Napoli. Secondo il giornalista, l’attaccante danese ha messo a nudo ogni limite difensivo di De Winter, dominando il duello grazie a uno strapotere fisico impressionante. Sabatini ha poi analizzato il momento difficile di Mike Maignan, precisando che le sue incertezze sono state figlie degli errori della difesa, pur sottolineando la curiosa coincidenza tra il mancato rinnovo del portiere e la sua serata negativa.