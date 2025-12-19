Napoli Milan, Panucci boccia De Winter: «Non può marcare così se vuole giocare in rossonero»

Napoli Milan, Panucci non risparmia critiche per De Winter dopo la sconfitta dei rossoneri nella sfida di Supercoppa

La semifinale di Supercoppa a Riad incorona il Napoli, che supera 2-0 il Milan e vola in finale. Nel post-partita di Sport Mediaset, Christian Panucci ha analizzato la sconfitta rossonera, sottolineando come la squadra di Massimiliano Allegri avesse iniziato il match con il piglio giusto, salvo poi sciogliersi sotto l’intensità degli uomini di Conte dopo il primo svantaggio.

Napoli Milan, Panucci sulla prestazione di De Winter

L’ex difensore è stato particolarmente severo con Koni De Winter, colpevole di una marcatura troppo leggera in occasione del raddoppio partenopeo, errore giudicato inammissibile per i livelli richiesti in un club come il Milan. Guardando alla finale di lunedì, Panucci non ha dubbi: sebbene il Bologna rappresenti l’avversario più “morbido” sulla carta, è l’Inter la vera minaccia per il Napoli, essendo attualmente la squadra dotata di maggiore qualità e condizione atletica in Italia.