Napoli Milan, Fusi: «Due rose forti. Pioli ha riportato il Milan ai vertici». Le dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Luca Fusi parla così del big match del Maradona. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista a Tuttomercatoweb.

«Le qualità di alcuni singoli esaltavano quelle sfide, adesso direi che Napoli e Milan sono riuscite ad arrivate ai vertici in campionato grazie soprattutto alla forza delle due rose. Spalletti è riuscito subito a creare il giusto feeling con il Napoli rendendo la squadra competitiva e con il giusto equilibrio, per Pioli il discorso è stato più difficile all’inizio ma ha avuto la bravura di mettere le cose a posto e di riportare in questi due anni il Milan ai vertici.»