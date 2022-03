Napoli – Milan, è sfida scudetto decisiva o no?

La prova del nove nel big match di giornata. In tanti la chiamano così, ma quando ci sono certe sfide tra due big, a questo punto della stagione, è chiaro che sono partite che fanno la differenza, sia in classifica che a livello di morale, come ben sanno gli appassionati di scommesse calcio.

Il Milan si trova in un buon stato di forma, ma è chiaro che ormai il massimo campionato italiano di calcio si è avviato verso la fase della stagione più delicata. Di conseguenza, è piuttosto facile intuire come ogni risultato valga doppio e abbia un peso specifico decisamente notevole. Insomma, tre punti conquistati adesso non hanno la stessa valenza di tre punti ottenuti a inizio stagione.

Una sfida che si gioca anche e soprattutto sui nervi

La corsa verso il titolo, che vede impegnate ben tre squadre, è una battaglia che si gioca inevitabilmente anche sui nervi. Di conseguenza, dal punto di vista morale, tutto può fare la differenza e può intaccare le certezze delle avversarie. Ad esempio, dallo scontro al Diego Armando Maradona di domenica sera, chi vincerà uscirà certamente con un bagaglio di certezze importante, ma soprattutto con quell’entusiasmo che serve per affrontare un finale di stagione che si preannuncia durissimo e senza esclusione di colpi.

Posto che questa gara non deciderà di certo il campionato, c’è da fare i conti con le conseguenze positive o negative che potrebbe portare con sé. Da un lato, se dovesse vincere il Napoli, l’autostima andrebbe a mille e la compagine di Spalletti sarebbe ormai la più seria candidata per vincere il titolo. L’entusiasmo anche della piazza partenopea, infatti, potrebbe rivelarsi decisivo per volare anche nelle giornate di campionato che restano da qui alla fine.

In caso di vittoria del Milan, invece, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per la compagine guidata in panchina da Pioli. Anche in questo caso la fiducia nei propri mezzi aumenterebbe notevolmente e potrebbe lanciare i rossoneri verso un finale di stagione ad alto tasso emotivo. Un pareggio, invece, andrebbe solamente a favorire l’Inter, anche se lascerebbe invariate le cose tra Milan e Napoli, che continuerebbero a restare appaiate in classifica.

Il pronostico per domenica sera

Sul blog sportivo L’insider, l’ex milanista Fulvio Collovati ha intervistato un grande ex del Napoli degli anni Ottanta, ovvero Antonio Carannante. L’ex difensore, che ha giocato anche con Maradona, si è lasciato andare a qualche pronostico interessante, analizzando la sfida che si disputerà domenica sera tra azzurri e rossoneri.

Sarà un match certamente equilibrato, in cui a fare la differenza dovranno essere i campioni del reparto offensive di entrambe le compagini. Per i padroni di casa, è inevitabile pensare subito a Victor Osimhen: l’asso nigeriano, infatti, da quando è tornato in campo dopo il terribile infortunio che ha subito in uno scontro con il difensore dell’Inter Skriniar, si è rivelato decisivo.

Proprio per via della presenza in campo del bomber africano, Spalletti ha cambiato modo di giocare, cercando il più possibile gli spazi e la profondità. Non solo, dato che gli esterni della compagine partenopea cercando molto di più il fondo sulle fasce, in modo tale ad aumentare il numero di cross e di rifornimenti che arrivano in area. Discorso diverso per il Milan, con Pioli che adotta uno stile di gioco in cui non ci sono particolari punti di riferimento, a maggior ragione vista l’assenza di Ibrahimovic.

A fare la differenza, in una sfida a tal punto equilibrata, potrebbero essere qualche colpo di genio improvviso. Secondo Carannante, il Napoli dispone di tiratori molto temibili, come Fabian Ruiz e Zielinski, che potrebbero rivelarsi decisivi nel big match contro il Milan. Il suo pronostico? Vittoria del Napoli uno o due a zero.