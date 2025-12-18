Napoli Milan, Allegri e Conte con un conteggio da… Supercoppa: il dato sui due allenatori

Napoli Milan, i numeri da Supercoppa di Massimiliano Allegri e Antonio Conte: il dato sui due allenatori

La sfida tra Napoli e Milan non è solo un confronto tra due rose di altissimo livello, ma un vero e proprio scontro tra titani della panchina. I dati ufficiali riportano 10 incroci ufficiali tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte: il bilancio sorride al tecnico azzurro con 5 vittorie, mentre il mister rossonero insegue con 3 successi e 2 pareggi. Per Allegri, questa semifinale rappresenta l’ottava partecipazione alla Supercoppa da allenatore, un record di longevità che testimonia la sua costante presenza ai vertici del calcio italiano. Con tre trofei già in bacheca (uno dei quali vinto proprio alla guida del Milan nel 2011), l’allenatore livornese punta a pareggiare i conti e a invertire il trend negativo delle quattro finali perse in passato.

Dall’altra parte, Antonio Conte si presenta con un ruolino di marcia impeccabile nella competizione: due partecipazioni da allenatore e due vittorie, a cui si aggiungono i trionfi ottenuti da calciatore. La sua “fame” di vittorie è nota, ma Allegri conta sulla sua straordinaria capacità di gestione dei momenti decisivi per scardinare le certezze del rivale. Il tecnico rossonero ha dimostrato più volte di saper preparare le partite secche con un pragmatismo che spesso annulla i vantaggi statistici degli avversari, facendo leva sulla solidità difensiva e sulla lettura tattica in corso d’opera.

Napoli Milan, Una sfida di nervi e strategia per la finale

La semifinale di questa sera metterà a confronto due filosofie opposte: l’ossessione agonistica di Conte contro la calma strategica di Allegri. Mentre il Napoli cerca di confermare la tradizione positiva del suo tecnico nella manifestazione, il Milan di Allegri vuole sfruttare l’esperienza del suo timoniere, che ha vissuto più finali di chiunque altro. In un match dove i dettagli faranno la differenza, la conoscenza profonda che Allegri ha di questo trofeo potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per superare il turno e volare verso l’ultimo atto della Supercoppa 2025.