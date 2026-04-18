Napoli Lazio termina 0-2: occasione d’oro per il Milan di riprendersi il secondo posto in classifica

Napoli Lazio: Matteo Cancellieri e Toma Basic firmano il blitz biancoceleste e lanciano la volata dei rossoneri verso la piazza d’onore

Il pomeriggio di Serie A regala una notizia dolcissima per il tifo milanista. Mentre l’Inter corre ormai verso il titolo dopo la vittoria sul Cagliari, la lotta per il secondo posto si riapre clamorosamente grazie al risultato maturato allo stadio Maradona. I campioni d’Italia in carica, infatti, sono caduti sotto i colpi di una formazione capitolina cinica e organizzata, che ha espugnato il campo dei padroni di casa con un secco 0-2.

Il riassunto della gara: gli azzurri crollano in casa

La sfida tra i campani e i biancocelesti è stata sbloccata nelle fasi iniziali da Matteo Cancellieri, abile a sfruttare una disattenzione difensiva dei padroni di casa. Nella ripresa, nonostante i tentativi di reazione degli uomini di Conte, è arrivato il raddoppio firmato da Toma Basic, che ha chiuso definitivamente i conti. Questo stop improvviso lascia i partenopei fermi a quota 66 punti, rendendoli ora estremamente vulnerabili all’assalto dei ragazzi di Allegri.

Milan a Verona: missione aggancio al secondo posto

Con il Napoli ora distante solo tre lunghezze, il Milan ha tra le mani il match point per cambiare il volto della propria classifica. Domani pomeriggio, alle ore 15:00, i rossoneri scenderanno in campo al Bentegodi contro il Verona con un unico obiettivo: la vittoria. In caso di conquista dei tre punti, il Diavolo volerebbe a quota 66 punti, agganciando proprio la squadra azzurra al secondo posto e cancellando le amarezze delle scorse settimane.

Scenari per il finale di stagione

La rincorsa rossonera entra quindi nel vivo proprio nel momento cruciale del campionato. Se è vero che la vetta occupata dai nerazzurri (attualmente a quota 78 punti) appare ormai irraggiungibile, la conquista della piazza d’onore diventerebbe un segnale fortissimo di continuità. Una vittoria a Verona non solo varrebbe l’aggancio, ma costringerebbe il Napoli a una pressione psicologica altissima nelle ultime cinque giornate, specialmente dopo aver sprecato il bonus del distacco proprio nel confronto interno di oggi pomeriggio.