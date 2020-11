Bakayoko non si è allenato, altro dubbio di formazione per Gennaro Gattuso che forse dovrà fare a meno del centrocampista

Bakayoko in dubbio per Napoli-Milan, il centrocampista francese di origini ivoriane non si è allenato oggi a Castel Volturno a causa di un malessere. Preoccupazione aggiuntiva per Gennaro Gattuso che contro il suo vecchio club dovrà probabilmente fare a meno anche di Osimhen.

Contro il Milan spazio dunque a Petagna dal primo minuto mentre a centrocampo Lobotka potrebbe prendere il posto di Bakayoko.