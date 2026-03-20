Napoli Cagliari, la decide McTominay: azzurri momentaneamente al secondo posto in classifica. Ora il Milan deve rispondere

Napoli Cagliari finisce 1-0, decisiva la rete di McTominay al 2′ minuto di gioco. Partenopei secondi in classifica. Milan chiamato a rispondere

Il Napoli ha aperto il 30° turno del campionato di Serie A con una vittoria importante in Sardegna contro il Cagliari. I partenopei, scesi in campo alle 18:30, non hanno accusato l’orario anticipato e hanno sfruttato al meglio l’opportunità di giocare prima delle altre concorrenti portando a casa i 3 punti grazie ad un netto 1-0.

Il successo di “cortomuso” dei partenopei è arrivata grazie al gol decisivo di Scott McTominay, che ha realizzato la rete del vantaggio appena due minuti dopo il fischio d’inizio dagli sviluppi di un calcio d’angolo a favore degli ospiti che ha visto lo scozzese più lesto di tutti al tap-in in area in seguito ad una mischia causata dalla conclusione di Buongiorno respinta da Caprile.

Con questo successo, il Napoli si porta temporaneamente in testa alla classifica, mettendo pressione sul Milan, che scenderà domani alle 18.00 contro il Torino, chiamati ora a rispondere al sorpasso in classifica della squadra di Conte, ora 2° con 2 punti in più dei rossoneri.

Il Milan avrà poi l’opportunità di allungare sul Napoli nella difficile sfida al “Maradona” dopo la sosta, ma nel turno di Pasqua.

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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