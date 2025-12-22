Napoli Bologna, una finale di Supercoppa senza tifosi sugli spalti? Gli organizzatori ci mettono… dei teloni

Napoli Bologna, la finale di Supercoppa non registra una grande affluenza: al posto dei tifosi ci vanno… dei teloni

La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita si conferma un successo per le casse della Lega, ma un mezzo flop per quanto riguarda il calore degli spalti. Nonostante il ricco montepremi in palio, la finale tra Napoli e Bologna sta registrando un’affluenza ben al di sotto delle aspettative, con numerosi settori dello stadio destinati a rimanere deserti.

Napoli Bologna, teloni al posto dei tifosi

Per ovviare all’impatto visivo negativo delle tribune vuote durante la diretta mondiale, gli organizzatori sono corsi ai ripari con una soluzione d’emergenza: sono stati installati dei teloni coprenti nella parte superiore delle due curve. Questa manovra riduce artificialmente la capienza dell’impianto, permettendo di accorpare i tifosi presenti in porzioni di stadio più ridotte e creare, almeno a favore di telecamera, una percezione di maggiore densità.

Il dato evidenzia quanto pesi l’assenza delle “big” storiche come Milan e Inter. I due club milanesi vantano infatti una fanbase globale e un seguito in Medio Oriente di gran lunga superiore a quello di Napoli e Bologna. Senza il richiamo mediatico e commerciale dei rossoneri e dei nerazzurri, l’evento fatica a fare breccia nel pubblico locale, sollevando nuovi interrogativi sull’opportunità di esportare il calcio italiano in contesti dove il brand della singola squadra conta più della competizione stessa.