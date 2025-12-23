Napoli Bologna, i numeri non mentono: è la finale di Supercoppa meno vista di sempre. Il dato

Napoli Bologna, i numeri parlano chiaro: quella tra azzurri e rossoblù è la finale di Supercoppa meno vista di sempre

Il Napoli alza al cielo la sua terza Supercoppa Italiana, superando per 2-0 il Bologna nella cornice di Riad. Nonostante il successo sportivo della squadra di Antonio Conte, l’evento ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche e riflessioni legate alla scarsa partecipazione, sia fisica che mediatica. Lo stadio saudita ha mostrato ampi spazi vuoti, tanto che gli organizzatori sono dovuti correre ai ripari coprendo interi settori delle gradinate con dei teloni per nascondere l’assenza di pubblico locale.

Tuttavia, il dato più allarmante non arriva dagli spalti, ma dal monitoraggio degli ascolti televisivi in Italia. La sfida tra campioni d’Italia e vincitori della Coppa Italia non è riuscita a scaldare il cuore dei tifosi rimasti a casa, segnando un distacco netto rispetto alle passate edizioni. La freddezza del pubblico verso il format giocato in Arabia Saudita sembra ormai conclamata, riflettendosi in numeri che preoccupano i vertici della Lega Serie A.

Napoli Bologna, Un primato negativo per il calcio italiano

La finale del 2025 ha infatti stabilito un record storico al ribasso: con soli 4.042.000 spettatori, è diventata ufficialmente l’edizione meno vista di sempre della manifestazione. Questo “primato al contrario” evidenzia una disaffezione crescente verso le competizioni esportate lontano dai confini nazionali, confermando i timori di chi vede in queste operazioni commerciali un rischio di allontanamento della base. Il Napoli festeggia il trofeo, ma il sistema calcio si interroga sulla sostenibilità di un evento che fatica sempre più a generare interesse mediatico nel proprio Paese d’origine.