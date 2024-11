Nani ancora contro il Milan: «Con i rossoneri l'arbitro non ha sbagliato niente, con noi...»

Nani ancora contro il Milan: «Contro i rossoneri l’arbitro non ha sbagliato niente, con noi…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Gianluca Nani, group technical director dell’Udinese, ha protestato a DAZN per l’operato di Di Bello nel match perso contro l’Atalanta. Ancora una volta, però, ha parlato della direzione arbitrale contro il Milan

NANI SUL MILAN – «Era bravissimo e contro il Milan trovò un gol annullato per un millimetro, mentre oggi non si vede un rigore. Sono episodi importanti per la regolarità del campionato, non si vede niente rivedendo le immagini. Scuse al Milan? Mi aspetto un libro per noi. Se mi dovesse arrivare vengo e ve lo dico».